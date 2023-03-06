В Калуге набережную Яченского водохранилища перекроют до 1 мая

В четверг, 9 марта, в Калуге перекроют движение по участку набережной Яченского водохранилища от музея космонавтики до улицы Яченская водокачка.

Проехать и пройти там нельзя будет до 1 мая, сообщили в городской управе.

Перекрытие связано со строительством системы ливневой канализации.

Схема перекрытия.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.