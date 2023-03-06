В Калуге набережную Яченского водохранилища перекроют до 1 мая
В четверг, 9 марта, в Калуге перекроют движение по участку набережной Яченского водохранилища от музея космонавтики до улицы Яченская водокачка.
Проехать и пройти там нельзя будет до 1 мая, сообщили в городской управе.
Перекрытие связано со строительством системы ливневой канализации.
Схема перекрытия.
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