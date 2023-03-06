В Калуге на дороге арестовали два автомобиля
В понедельник, 6 марта, калужское управление ГИБДД сообщило подробности о рейде, который был проведен вместе с судебными приставами на подъездной дороге к городу от трассы М3 «Украина».
В потоке выявлялись машины, водители которых внесены в базы должников.
Инспекторы наложили арест на две машины.
Водитель УАЗа не выплатил вовремя 108 тысяч рублей, а собственник «Шевроле Круз» - 800 тысяч.
Первый автомобилист через несколько часов погасил задолженность. А вот «Шевроле» могут выставить на торги.
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