В Калуге на дороге арестовали два автомобиля

В понедельник, 6 марта, калужское управление ГИБДД сообщило подробности о рейде, который был проведен вместе с судебными приставами на подъездной дороге к городу от трассы М3 «Украина».

В потоке выявлялись машины, водители которых внесены в базы должников.

Инспекторы наложили арест на две машины.

Водитель УАЗа не выплатил вовремя 108 тысяч рублей, а собственник «Шевроле Круз» - 800 тысяч.

Первый автомобилист через несколько часов погасил задолженность. А вот «Шевроле» могут выставить на торги.

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