В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 28 605 нарушений
За неделю, с 22 февраля по 2 марта, в Калужской области камеры зафиксировали 28 605 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 20 170.
6161 автомобилист нарушил правила проезда перекрестков.
942 человека не пристегнулись ремнем.
619 калужан не пропустили пешеходов.
560 водителей выехали на встречную полосу.
153 – припарковались в запрещенном месте.
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