В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 28 605 нарушений

За неделю, с 22 февраля по 2 марта, в Калужской области камеры зафиксировали 28 605 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 20 170.

6161 автомобилист нарушил правила проезда перекрестков.

942 человека не пристегнулись ремнем.

619 калужан не пропустили пешеходов.

560 водителей выехали на встречную полосу.

153 – припарковались в запрещенном месте.

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