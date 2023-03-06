Калужская область заняла 26 место в рейтинге доступности бензина

По итогам 2022 года Калужская область оказалась на 26 месте в России по доступности бензина. Такие данные в понедельник, 6 марта, опубликовало агентство «РИА Новости».

На свою зарплату калужане могут купить 999 литров 92-го бензина в месяц.

За год это топливо подорожало в регионе на 0,4%.

Первые три места рейтинга заняли Ямало-Ненецкий автономный округ (2685 литров), Москва (2219 литров) и Чукотский автономный округ (1935 литров).

Худшие показатели у Ингушетии (586), Чечни (597) и Кабардино-Балкарской республики (620 литров).

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.