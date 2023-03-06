С улиц Калуги вывезли еще 1570 кубометров снега

В воскресенье, 5 марта, и в ночь на понедельник коммунальщики вывезли с улиц Калуги 1570 кубометров снега. Об этом утром 6 марта сообщили в городской управе.

На территории областного центра работает около 100 рабочих и столько же единиц техники.

На дороги высыпали 284 тонны песка и соли и 24 тонны других реагентов.

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