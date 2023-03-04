Два тяжелых дня ждут калужских автомобилистов
В субботу и воскресенье, 4-5 марта, из-за метели в Калужской области ожидается сложная ситуация на дорогах. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Спасатели предупреждают о гололеде и гололедице.
Водителей просят снизить скорость.
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