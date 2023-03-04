Два тяжелых дня ждут калужских автомобилистов

В субботу и воскресенье, 4-5 марта, из-за метели в Калужской области ожидается сложная ситуация на дорогах. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Спасатели предупреждают о гололеде и гололедице.

Водителей просят снизить скорость.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.