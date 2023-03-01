Жители Калуги пожаловались губернатору на дорогу: «Такое чувство, что там бомбили»

В среду, 1 марта, жительница Калуги на странице губернатора Владислава Шапши опубликовала жалобу на состояние улицы Гвардейской.

- Прошу срочно обратить внимание на дорогу на 906 базе по улице Гвардейская, - написала женщина. - Такое чувство, что там бомбили.

- Полностью поддерживаю, дорога яма на яме, это кошмар, - подтвердила еще одна калужанка.

На ситуацию отреагировали в городской управе. Местным жителям придется терпеть до лета.

- Дорогу по улице Гвардейской летом ждет полноценный ремонт в рамках нацпроекта, - пообещали чиновники.

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