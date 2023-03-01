В Калуге добавили новый рейс для автобуса №39

С 27 февраля в Калуге добавился один рейс для автобуса № 39(л) «пл. Победы - д. Рождествено - мкр. «Европейский квартал». Он отправляется из Европейского квартала в 10:50, сообщили в среду, 1 марта, в управлении городского хозяйства.

Рейс отправлением в 10:10 от площади Победы также едет до Европейского квартала.

В управлении горхозяйства подчеркнули, что расписание автобусов может меняться по просьбам жителей.

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