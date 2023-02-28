Как изменятся Правила дорожного движения в России с 1 марта

В среду, 1 марта, в Калужской области, как и в других регионах России, вступят в силу изменения в Правила дорожного движения. Подробности о нововведениях опубликовала на днях газета российского парламента.

Контроль над самокатами и гироскутерами

Теперь средствами индивидуальной мобильности (СИМ) будут называться электросамокаты, сегвеи, гироскутеры, моноколеса и прочая подобная техника. На такие транспортные средства с 1 марта распространяются ПДД. На СИМ нельзя ездить быстрее 25 км/ч.

Также уточняется, что пешеходы имеют приоритет перед подобными транспортными средствами.

Обязанности пешеходов

С 1 марта несколько изменятся правила для пешеходов. Им разрешат ходить по велодорожкам, если рядом нет тротуара или обочины. При этом велосипедистам нужно уступать дорогу.

Пешеходы, которые ведут в руках средство индивидуальной мобильности и двигаются по краю проезжей части, должны держаться правого края. А пешеходы без велосипеда и самоката, напомним, идут слева.

Кроме того, пешеходов обязали убедиться в безопасности перехода не только на нерегулируемых переходах, но и на регулируемых.

Новые дорожные знаки

В правила вводятся новые знаки. Среди них «Движение автобусов запрещено», «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Лица, использующие средства индивидуальной мобильности», «Зарядка автомобилей».

Кроме того, в новых правилах представлено сразу несколько вариаций знака «Въезд запрещен». Например, он будет изображаться вместе со значком грузовика, когда нельзя заезжать грузовикам, или с красной звездочкой, когда нельзя заезжать по выходным и праздникам.

Пьяных водителей снимут на видео

С 1 марта сотрудники ГИБДД будут обязаны при проведении освидетельствования на состояние опьянения вести видеозапись.

Данные о болезнях получат в ГИБД

По действующим законам водительское удостоверение выдается на 10 лет. Но бывают случаи, когда в этот период у водителя выявляют заболевание, с которым он не имеет права садиться за руль.

С 1 марта ГИБДД получит доступ к единой с Минздравом информационной системе, через которую сможет оперативно получать данные о состоянии здоровья водителей и оперативно признавать удостоверение недействительным.

На экзамен без справки

Также с единой информационной системой связано новшество для кандидатов в водители. С 1 марта ученики автошкол не обязаны будут предоставлять справку о состоянии здоровья.

В автобусы не пустят с судимостью

С 1 марта водителями общественного транспорта и такси не смогут работать люди, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. При трудоустройстве работник должен принести справку о наличии или отсутствии у него судимости.

Льготы электрокарам

Водители электроавтомобилей с 1 марта смогут бесплатно ездить по федеральным трассам. Но для получения льготы владельцы таких машин должны купить или взять в аренду специальный бесконтактный транспондер T-Pass. В Калужской области бесплатным проезд будет по платному участку М3 «Украина».

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