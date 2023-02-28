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107 новых автобусов планируется закупить для Калуги

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2023 12:10 3 562
107 новых автобусов планируется закупить для Калуги

Власти Калуги рассчитывают приобрести для «Управления калужского троллейбуса» с помощью льготного лизинга 107 низкопольных автобусов среднего и большого класса. Об этом в понедельник, 27 февраля, в рамках отчета перед депутатами сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Планируется, что транспорт будет работать на дизельном или газомоторном топливе.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказывал, что новые автобусы для Калуги могут быть закуплены до конца 2023 года.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2023 12:10 3 562
Тэги: авто транспорт
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