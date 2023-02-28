Схему объезда перекрытых Синих мостов в Калуге представят в марте
Как мы уже рассказывали, с апреля в Калуге планируется перекрыть на четыре месяца путепровод Синие мосты. Однако схема объезда пока не утверждена, сообщили во вторник, 28 февраля, в городской управе.
По информации управления капитального строительства, вариант, разработанный подрядчиком, не устроил городскую управу.
- В течение недели схему откорректируют и тогда уже представят на согласование в управление городского хозяйства, - заявили в горуправе.
Ожидается, что калужским водителям в марте расскажут, как они будут справляться в связи с отсутствием основного пути.
Руководитель управления капитального строительства Виталий Леонов в свою очередь пообещал, что дорогу не закроют до тех пор, пока на объект не завезут все необходимые материалы и технику.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!