Схему объезда перекрытых Синих мостов в Калуге представят в марте

Как мы уже рассказывали, с апреля в Калуге планируется перекрыть на четыре месяца путепровод Синие мосты. Однако схема объезда пока не утверждена, сообщили во вторник, 28 февраля, в городской управе.

По информации управления капитального строительства, вариант, разработанный подрядчиком, не устроил городскую управу.

- В течение недели схему откорректируют и тогда уже представят на согласование в управление городского хозяйства, - заявили в горуправе.

Ожидается, что калужским водителям в марте расскажут, как они будут справляться в связи с отсутствием основного пути.

Руководитель управления капитального строительства Виталий Леонов в свою очередь пообещал, что дорогу не закроют до тех пор, пока на объект не завезут все необходимые материалы и технику.

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