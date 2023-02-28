Материнский капитал в Калужской области начали выплачивать по новым правилам

С начала 2023 года в Калужской области 640 семей воспользовались новой схемой выплаты материнского капитала. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в региональном отделении Социального фонда.

Выплата из материнского капитала теперь предоставляется на каждого ребенка до трех лет. До этих изменений семьи могли рассчитывать на одну выплату только при рождении второго ребенка.

Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум ребенка - сейчас это 13 702 рубля в месяц.

Получить деньги могут семьи, в которых среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов - 27 600 рублей.

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