Калуга Обнинск
Главная Новости Авто и транспорт
Клиника года История Калуги Статьи

Материнский капитал в Калужской области начали выплачивать по новым правилам

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2023 11:21 0 893
Материнский капитал в Калужской области начали выплачивать по новым правилам

С начала 2023 года в Калужской области 640 семей воспользовались новой схемой выплаты материнского капитала. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в региональном отделении Социального фонда.

Выплата из материнского капитала теперь предоставляется на каждого ребенка до трех лет. До этих изменений семьи могли рассчитывать на одну выплату только при рождении второго ребенка.

Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум ребенка - сейчас это 13 702 рубля в месяц.

Получить деньги могут семьи, в которых среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов - 27 600 рублей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2023 11:21 0 893
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Масленица отгремела, начался Великий пост. Соблюдаете ли вы его? 
Все опросы
Новости партнеров
Адресные таблички ручной работы: кому доверить производство?
Как устроить розыгрыш ВК по репостам
Праздник в клубе виртуальной реальности

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru