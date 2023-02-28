Рейс из Калуги в Санкт-Петербург отложили из-за закрытия аэропорта Пулково

Во вторник, 28 февраля, в Санкт-Петербурге закрыли воздушное пространство. По предварительным данным, в небе замечен неопознанный беспилотник, на перехват вылетели военные истребители, сообщил телеграм-канал 112.

Аэропорт Пулково временно не принимает самолеты. Власти города рассказали, что рейсы задержаны до 12:00.

Из Калуги в Санкт-Петербург самолет авиакомпании «Азимут» должен был отправиться в 13:30, однако вылет перенесен на 14:50, сообщили нам в аэропорту. Прибытие в Пулково – около 16:15.

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