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Синие мосты в Калуге перекроют на четыре месяца

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2023 10:09 4 3709
Синие мосты в Калуге перекроют на четыре месяца

Из-за реконструкции дороги движение по путепроводу Синие мосты в Калуге будет перекрыто на четыре месяца, начиная с апреля. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщила пресс-служба правительства по итогам визита на объект губернатора Владислава Шапши.

- Из соображений безопасности стройку нового путепровода нельзя вести, сохраняя трафик, - пояснил Шапша. - Поэтому без перекрытия движения не обойтись. А задача местным властям - организовать максимально удобную схему объезд. Строители будут вести работы форсированными темпами. В результате пропускная способность этого транспортного узла существенно увеличится.

Как именно будет организован объезд перекрытого участка, пока не сообщается. 

Но можно предположить, что резко увеличится нагрузка на улицу Зерновую и Грабцевское шоссе. Также часть автомобилистов будет пользоваться окружной дорогой.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2023 10:09 4 3709
Тэги: авто дороги
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