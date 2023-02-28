Синие мосты в Калуге перекроют на четыре месяца

Из-за реконструкции дороги движение по путепроводу Синие мосты в Калуге будет перекрыто на четыре месяца, начиная с апреля. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщила пресс-служба правительства по итогам визита на объект губернатора Владислава Шапши.

- Из соображений безопасности стройку нового путепровода нельзя вести, сохраняя трафик, - пояснил Шапша. - Поэтому без перекрытия движения не обойтись. А задача местным властям - организовать максимально удобную схему объезд. Строители будут вести работы форсированными темпами. В результате пропускная способность этого транспортного узла существенно увеличится.

Как именно будет организован объезд перекрытого участка, пока не сообщается.

Но можно предположить, что резко увеличится нагрузка на улицу Зерновую и Грабцевское шоссе. Также часть автомобилистов будет пользоваться окружной дорогой.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.