В Калужской области дорожные камеры зафиксировали 13 384 нарушения

За пять дней, с 17 по 21 февраля, в Калужской области камеры зафиксировали 13 384 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 8815.

3153 автомобилиста нарушили правила проезда перекрестков.

453 человека не пристегнулись ремнем.

360 – припарковались в запрещенном месте.

309 калужанин не пропустили пешеходов.

294 водителя выехали на встречную полосу.

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