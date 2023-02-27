В Калужской области дорожные камеры зафиксировали 13 384 нарушения
За пять дней, с 17 по 21 февраля, в Калужской области камеры зафиксировали 13 384 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 8815.
3153 автомобилиста нарушили правила проезда перекрестков.
453 человека не пристегнулись ремнем.
360 – припарковались в запрещенном месте.
309 калужанин не пропустили пешеходов.
294 водителя выехали на встречную полосу.
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