В Калуге парковки на четыре дня стали бесплатными

В Калуге с 23 по 26 февраля все уличные парковки будут бесплатными.

Плату не должны были брать только в праздничный день 23 февраля. Однако накануне городской голова подписал постановление №59, которым продлил бесплатный период на три дня.

Вновь платить, чтобы оставить машину на улице в центре города, нужно будет с понедельника, 27 февраля.

В следующий раз парковка будет бесплатной 8 марта.

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