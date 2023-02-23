В Калужской области на ремонт двух дорог выделили 169 миллионов рублей
Власти Калуги готовы потратить до 169 миллионов рублей на ремонт двух участков дорог в Ферзиковском и Перемышльском районах. Соответствующие тендеры появились на днях на сайте госзакупок.
Ремонт подъезда к Перемышлю протяженностью 4,5 километра собираются провести за 103,4 миллиона рублей.
Трехкилометровый участок дороги между Ферзиково и Сугоново обойдется в 65,8 миллиона рублей.
Найдется ли подрядчики, станет известно в середине марта. В ходе торгов цены могут снизиться.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!