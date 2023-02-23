В Калужской области на ремонт двух дорог выделили 169 миллионов рублей

Власти Калуги готовы потратить до 169 миллионов рублей на ремонт двух участков дорог в Ферзиковском и Перемышльском районах. Соответствующие тендеры появились на днях на сайте госзакупок.

Ремонт подъезда к Перемышлю протяженностью 4,5 километра собираются провести за 103,4 миллиона рублей.

Трехкилометровый участок дороги между Ферзиково и Сугоново обойдется в 65,8 миллиона рублей.

Найдется ли подрядчики, станет известно в середине марта. В ходе торгов цены могут снизиться.

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