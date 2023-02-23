В Калуге предложили построить новую дорогу в микрорайоне Дубрава

Жительница Калуги в соцсетях обратилась к губернатору с предложением построить новую дорогу в микрорайоне Дубрава. Речь идет о проезде от новостройки, возводящейся на проезде Юрий Круглова.

- Мы проживаем в доме 85 по улице Грабцевское шоссе, - рассказала женщина. - Скажите, планируют ли построить еще одну дорогу в районе новостройки по улице Кукареки? Нагрузка на нашу единственную дорогу огромная уже сейчас, а новые дома пока еще не сданы.

Однако в городской управе заявляют, что денег на дорогу в ближайшие несколько лет точно не будет.

- К сожалению, в ближайшие несколько лет построить дорогу в районе улицы Кукареки не получится, так как бюджетные средства, которые получает город, распределяются на ранее запланированные мероприятия, - заявили в администрации. - В случае поступления дополнительных средств постараемся запланировать строительство этой дороги, но ближе к 2026 году.

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