В Калуге опубликовали новый список с машинами для эвакуации

В среду, 22 февраля, в Калуге прошел осмотр восьми брошенных автомобилей. А городская управа тем временем опубликовала новый список на эвакуацию.

В этом перечне шесть автомобилей, находящихся в разных частях города.

ул. Генерала Попова, 20, неустановленной марки синего цвета,

ул. Луначарского, 39, ВАЗ 2110 синего цвета, Т956УС97,

бул. Моторостроителей, 5, «Хендай» серебристого цвета,

ул. Проезжая, 18, «Ауди 80» синего цвета, А981АР150,

ул. Тепличная, 8, «Опель Вектра» темно-синего цвета, М089НМ40,

ул. Центральная, 16, ВАЗ серебристого цвета, Е122РХ40.

Владельцев просят присутствовать при осмотре, который состоится 2 марта с 10:00 до 13:00.

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