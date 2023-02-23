В Калуге опубликовали новый список с машинами для эвакуации
В среду, 22 февраля, в Калуге прошел осмотр восьми брошенных автомобилей. А городская управа тем временем опубликовала новый список на эвакуацию.
В этом перечне шесть автомобилей, находящихся в разных частях города.
- ул. Генерала Попова, 20, неустановленной марки синего цвета,
- ул. Луначарского, 39, ВАЗ 2110 синего цвета, Т956УС97,
- бул. Моторостроителей, 5, «Хендай» серебристого цвета,
- ул. Проезжая, 18, «Ауди 80» синего цвета, А981АР150,
- ул. Тепличная, 8, «Опель Вектра» темно-синего цвета, М089НМ40,
- ул. Центральная, 16, ВАЗ серебристого цвета, Е122РХ40.
Владельцев просят присутствовать при осмотре, который состоится 2 марта с 10:00 до 13:00.
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