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В Калуге опубликовали новый список с машинами для эвакуации

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.02.2023 12:40 0 500
В Калуге опубликовали новый список с машинами для эвакуации

В среду, 22 февраля, в Калуге прошел осмотр восьми брошенных автомобилей. А городская управа тем временем опубликовала новый список на эвакуацию.

В этом перечне шесть автомобилей, находящихся в разных частях города.

  • ул. Генерала Попова, 20, неустановленной марки синего цвета,
  • ул. Луначарского, 39, ВАЗ 2110 синего цвета, Т956УС97,
  • бул. Моторостроителей, 5, «Хендай» серебристого цвета, 
  • ул. Проезжая, 18, «Ауди 80» синего цвета, А981АР150,
  • ул. Тепличная, 8, «Опель Вектра» темно-синего цвета, М089НМ40,
  • ул. Центральная, 16, ВАЗ серебристого цвета, Е122РХ40.

Владельцев просят присутствовать при осмотре, который состоится 2 марта с 10:00 до 13:00.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.02.2023 12:40 0 500
Тэги: авто
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