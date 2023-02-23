В Калуге убрали наледь с дороги после жалобы нашей читательницы

В Калуге убрали наледь с пересечения улиц Зерновой и Кирпичный завод МПС после жалобы нашей читательницы Елены. Об этом сообщили в городской управе.

Ранее калужанка рассказывала о тяжелой ситуации для автомобилистов на этом участке:

- Одни сплошные ямы, образовавшиеся от наледи, которую никто за всю зиму ни разу не чистил! Невозможно ни заехать, ни выехать с улицы! Одни машины повисают на «пузе» при въезде на улицу Кирпичный завод МПС, другие буксуют, не могут выехать с улицы! И все это уже на протяжении месяца!

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