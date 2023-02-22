Опубликованы новые тарифы на проезд по платной трассе М3 «Украина»

В среду, 22 февраля, в Калужской области начали действовать новые тарифы на проезд по платному участку федеральной трассы М3 «Украина».

Минимальная стоимость проезда между 194 и 124 километрами выросла со 170 до 200 рублей. В пятницу и на выходных водителям легковушек нужно отдать 260 рублей.

Проезд машин с прицепом и фургонов обойдется в 280 рублей.

Водителям грузовиков и небольших автобусов нужно отдать за 70-километровый участок 345 рублей.

За фуры и большие автобусы теперь придется заплатить 715 рублей.

Тарифы на 21 февраля.

Тарифы с 22 февраля.

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