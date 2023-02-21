Проезд по платной трассе подорожает в Калужской области с 22 февраля

В среду, 22 февраля, в Калужской области повысится стоимость проезда по платному участку трассы М3 «Украина». Об этом сообщили в государственной компании «Автодор».

Если сейчас за 70-километровый платный участок с легковушки берут 170-215 рублей в зависимости от дня недели, то с 22 февраля цена вырастет примерно на 20% - до 200-260 рублей.

Плата за проезд по Киевской трассе в Калужской области взимается с 2017 года.

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