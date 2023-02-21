В Калуге с улиц вывезли 1850 кубометров снега

Уборкой Калуги после снегопадов занимается около 100 рабочих и столько же единиц техники. Об этом утром во вторник, 21 февраля, сообщили в городской управе.

За сутки вывезено около 1850 кубометров снега.

Рабочие высыпали на дороги 515 тонн песка и соли, а также 48 тонн других реагентов.

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