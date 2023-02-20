В Калуге приставы и ГИБДД устроили массовые проверки на дороге

В понедельник, 20 февраля, судебные приставы и инспекторы ГИБДД провели первый в 2023 году совместный рейд. Массовые проверки проходили в микрорайоне Анненки на подъездной дороге от трассы М3 «Украина».

Проверяющие разделились на два поста. Первый выявлял в потоке нарушителей и передавал информацию второму, а там уже нужные машины останавливали.

За несколько часов инспекторам попались 30 нарушителей. У них имеются долги по штрафам, налогам, кредитам, оплате за газ.

Две машины были арестованы – это «Нива» и «БМВ». Но пока ждали эвакуатор, владелец «Нивы» через мобильный банк погасил долг в 76 тысяч рублей, арест с машины был снят.

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