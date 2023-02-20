В Калуге еще восемь брошенных машин эвакуируют с улиц

В понедельник, 20 февраля, городская управа Калуги опубликовала список еще восьми брошенных автомобилей, которые собираются эвакуировать.

Их осмотр пройдет 22 февраля. Собственников просят присутствовать с 10:00 до 13:00:

ул. Болотникова, 13, ВАЗ 2106 бежевого цвета, К550МТ40,

ул. Маршала Жукова, 43, ВАЗ 2109 бежевого цвета, У853РМ90,

ул. Маршала Жукова, 43, «Фольксваген Пассат» бежевого цвета, Н847ХН40,

ул. Маршала Жукова, 48, «Фольксваген Пассат» бежевого цвета, Н641МН40,

ул. Маршала Жукова, 48, «Опель Омега» бежевого цвета, Е429ХК40,

ул. Никитина, 41, «Рено» голубого цвета, Р064АВ40,

ул. Телевизионная, 24, ВАЗ синего цвета, К395ТМ40,

ул. Телевизионная, 24, иномарка коричневого цвета, А101НО790.

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