В Калуге еще восемь брошенных машин эвакуируют с улиц
В понедельник, 20 февраля, городская управа Калуги опубликовала список еще восьми брошенных автомобилей, которые собираются эвакуировать.
Их осмотр пройдет 22 февраля. Собственников просят присутствовать с 10:00 до 13:00:
- ул. Болотникова, 13, ВАЗ 2106 бежевого цвета, К550МТ40,
- ул. Маршала Жукова, 43, ВАЗ 2109 бежевого цвета, У853РМ90,
- ул. Маршала Жукова, 43, «Фольксваген Пассат» бежевого цвета, Н847ХН40,
- ул. Маршала Жукова, 48, «Фольксваген Пассат» бежевого цвета, Н641МН40,
- ул. Маршала Жукова, 48, «Опель Омега» бежевого цвета, Е429ХК40,
- ул. Никитина, 41, «Рено» голубого цвета, Р064АВ40,
- ул. Телевизионная, 24, ВАЗ синего цвета, К395ТМ40,
- ул. Телевизионная, 24, иномарка коричневого цвета, А101НО790.
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