В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 20 599 нарушений
За неделю, с 10 по 16 февраля, в Калужской области камеры зафиксировали 20 599 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 14 059.
3978 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
810 человек не пристегнулись ремнем.
712 водителей выехали на встречную полосу.
577 – припарковались в запрещенном месте.
463 калужанина не пропустили пешеходов.
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