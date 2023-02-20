В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 20 599 нарушений

За неделю, с 10 по 16 февраля, в Калужской области камеры зафиксировали 20 599 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 14 059.

3978 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

810 человек не пристегнулись ремнем.

712 водителей выехали на встречную полосу.

577 – припарковались в запрещенном месте.

463 калужанина не пропустили пешеходов.

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