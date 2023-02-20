Расписание поездов между Калугой и Москвой изменится на праздники

В связи с предстоящими праздниками в конце февраля и 8 марта изменится расписание поездов между Калугой и Москвой. В понедельник, 20 февраля, об этом сообщили в Московской железной дороге.

В среду, 22 февраля, экспрессы и электрички будут ходить по расписанию пятницы.

С 23 по 25 февраля – по расписанию субботы.

Также субботнее расписание будет действовать в среду, 8 марта.

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