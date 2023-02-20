За последние сутки с улиц Калуги вывезли 1740 кубометров снега, сообщили утром в понедельник, 20 февраля, в городской управе.

На дороги областного центра высыпано 373 тонны песка и соли, а также 48 тонн других реагентов.

Уборкой продолжают заниматься около 100 рабочих и столько же единиц техники.

По прогнозам синоптиков, снег в ближайшие дни продолжит идти.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.