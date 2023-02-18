Где в Калуге пройдет реконструкция уличного освещения
На нескольких улицах Калуги в нынешнем году планируется провести реконструкцию уличного освещения. Об этом 18 февраля сообщили в управлении городского хозяйства.
Работы пройдут, в частности, на улицах Карла Либкнехта, Баррикад, Труда, Жукова, Телевизионной, Николо-Козинской, на переулке Труда.
Также коммунальщики займутся освещением в деревнях Калашников хутор, Рябинки и Григоровка.
Новые светильники будут светодиодными.
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