В Калужской области отремонтируют дорогу к поселку Мятлево

В нынешнем году в Калужской области пройдет ремонт дороги от трассы А130 до поселка Мятлево Износковского района. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в региональном министерстве транспорта.

Работы будут вестись на участке в 1700 метров.

- Дорога включена в программу ремонта на основании многочисленных обращений граждан, - пояснили в министерстве. - Дело в том, что в летний период, в результате износа покрытия под воздействием транспорта, отсутствия атмосферных осадков и высокой температуры воздуха, на дороге образуется много пыли, что негативно сказывается на жизни и здоровье людей. После проведения ремонтных работ эта проблема будет устранена.

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