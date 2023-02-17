В Калуге предложили продлить автобусный маршрут №71

В пятницу, 17 февраля, жители улицы Непокоренных Ленинградцев в Калуге на встрече с городскими чиновниками попросили продлить маршрут автобуса №71 «Сквер Мира - Грабцево».

- Поручил коллегам также рассмотреть возможность продления маршрута №71 до обозначенного жителями места, - рассказал городской голова Дмитрий Денисов, не уточнив, куда именно предлагается перенести конечную остановку.

Сейчас автобус №71 ездит до остановки «Грабцево» на улице Садовой, однако еще в километре дальше находится остановка «Бутырки», а уже за ней как раз начинается улица Непокоренных Ленинградцев.

- Строительство тротуара тоже внесли в план работ. Но для реализации потребуется время, возможно и годы. Но будем стараться искать средства на строительство, выносить предложения нашим депутатам, - заявил Денисов.

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