Жителя Калужской области приговорили к обязательным работам за выезды на встречную полосу

В Людиново 50-летнего мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ за неоднократные выезды на встречную полосу. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

За первое подобное нарушение людиновца лишили водительского удостоверения, но в сентябре он вновь сел за руль и пошел на обгон через сплошную линию.

Управлять транспортом мужчине запретили в течение двух лет.

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