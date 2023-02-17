Жителя Калужской области приговорили к обязательным работам за выезды на встречную полосу
В Людиново 50-летнего мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ за неоднократные выезды на встречную полосу. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в прокуратуре Калужской области.
За первое подобное нарушение людиновца лишили водительского удостоверения, но в сентябре он вновь сел за руль и пошел на обгон через сплошную линию.
Управлять транспортом мужчине запретили в течение двух лет.
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