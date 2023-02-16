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Новые автобусы для Калуги планируют закупить до конца года

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 16.02.2023 17:00 0 574
Новые автобусы для Калуги планируют закупить до конца года

Власти планируют уже в нынешнем году начать обновлять общественный транспорт Калуги. Об этом в четверг, 16 февраля, по итогам коллегии министерства транспорта региона заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Работаю с коллегами из минтранса РФ над тем, чтобы в этом году мы смогли приступить к обновлению подвижного состава пассажирского транспорта в Калуге, - прокомментировал Шапша. - Благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту для Обнинска закупили порядка 100 автобусов, ситуация в городе улучшается. В апреле планируем возобновить прямые рейсы из калужского аэропорта в Минск. С «РЖД» работаем над развитием инфраструктуры для индустриальных парков. 

Напомним, на прошлой неделе Шапша говорил о закупке троллейбусов с автономным ходом. Которые планируется пустить в Пучково, где в сентябре откроется кампус Бауманского университета.

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Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 16.02.2023 17:00 0 574
Тэги: авто транспорт
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