Новые автобусы для Калуги планируют закупить до конца года

Власти планируют уже в нынешнем году начать обновлять общественный транспорт Калуги. Об этом в четверг, 16 февраля, по итогам коллегии министерства транспорта региона заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Работаю с коллегами из минтранса РФ над тем, чтобы в этом году мы смогли приступить к обновлению подвижного состава пассажирского транспорта в Калуге, - прокомментировал Шапша. - Благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту для Обнинска закупили порядка 100 автобусов, ситуация в городе улучшается. В апреле планируем возобновить прямые рейсы из калужского аэропорта в Минск. С «РЖД» работаем над развитием инфраструктуры для индустриальных парков.

Напомним, на прошлой неделе Шапша говорил о закупке троллейбусов с автономным ходом. Которые планируется пустить в Пучково, где в сентябре откроется кампус Бауманского университета.

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