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В Калуге назвали улицы для ямочного ремонта

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 16.02.2023 11:32 1 808
В Калуге назвали улицы для ямочного ремонта

В Калуге на нескольких улицах запланирован в ближайшее время ямочный ремонт. Об этом сообщили 16 февраля в управлении городского хозяйства.

- Сейчас работаем на улице Путейской (от улицы Московской до улицы Глаголева), улице Подвойского, - рассказали коммунальщики. - Планируем приступить к ямочному ремонту на переулке Ольговском, 9, проезде Киевском, улице Киевка, улице Первомайской, ж/д переезде 906 база, участке дороги от Грабцевского шоссе до улицы Прончищева.

Калужских водителей попросили обращать внимание на сигнальные дорожные конусы, так как литой асфальтобетонной смеси нужно 20-30 минут на засыхание.

С начала 2023 года в Калуге ямочный ремонт проводился на 42 улицах, отремонтировано 1410 квадратных метров.

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Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 16.02.2023 11:32 1 808
Тэги: авто дороги
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