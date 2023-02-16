Житель Калуги три раза за неделю попался пьяным за рулем
В Калуге в отношении 41-летнего мужчины возбудили три уголовных дела за вождение автомобилем в нетрезвом виде. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказали в управлении МВД по Калужской области.
В течение недели калужанин, лишенный ранее водительского удостоверения, три раза садился пьяным за руль и во всех случаях попадался инспекторам ГИБДД.
Ведется следствие. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, а также запрет на управление транспортом на три года.
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