С улиц Калуги вывезли 1100 кубометров снега

За минувшие сутки коммунальщики вывезли с улиц Калуги 1100 кубометров снега. Об этом сообщили утром в среду, 15 февраля, в городской управе.

На дороги высыпано 396 тонн песка и соли, а также 24 тонны реагента.

Уборкой областной столицы занимается около 100 рабочих.

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