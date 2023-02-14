В Калуге девять автобусов с неисправностями перевозили пассажиров

Во вторник, 14 февраля, калужская полиция рассказала о массовых проверках общественного транспорта, прошедших на минувшей неделе.

У 19 водителей автобусов обнаружили нарушения. При этом в девяти случаях это были неисправности в автобусах.

У перевозчиков четыре должностных лица привлечены к административной ответственности за выпуск на линию транспорта с неисправностями.

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