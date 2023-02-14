С улиц Калуги вывезли еще 1600 кубометров снега

За последние сутки в Калуге с улиц вывезено 1600 кубометров снега, сообщили утром во вторник, 14 февраля, в городской управе.

На дороге высыпали 284 тонны песка и соли и 32 тонны реагентов.

Уборкой города от снега занимается около 100 рабочих.

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