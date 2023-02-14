В Калуге движение затруднено на нескольких улицах

Утром во вторник, 14 февраля, на нескольких улицах Калуги затруднено движение.

Очевидцы сообщают о пробках на улицах Набережной, Кутузова, Московской, Глаголева, Генерала Попова, 2-м Киевском проезде, дороге между Анненками и Силикатным.

Снег добавил проблем калужским автомобилистам. Осадки во вторник возможны в течение всего дня.

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