В Калуге движение затруднено на нескольких улицах
Утром во вторник, 14 февраля, на нескольких улицах Калуги затруднено движение.
Очевидцы сообщают о пробках на улицах Набережной, Кутузова, Московской, Глаголева, Генерала Попова, 2-м Киевском проезде, дороге между Анненками и Силикатным.
Снег добавил проблем калужским автомобилистам. Осадки во вторник возможны в течение всего дня.
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