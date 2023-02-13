В Калуге увеличилось количество автобусов на маршруте №8

В Калуге по просьбе жителей микрорайона Малинники добавили еще один рейс на автобусном маршруте №8. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в управлении городского хозяйства.

- В тестовом режиме добавили рейс с отправлением от остановки «пер. Сельский, д.8» в 06:45 утра, - пояснили в горхозяйстве.

Будет ли этот автобус ходить все время, покажет результат мониторинга.

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