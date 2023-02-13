В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 18 208 нарушений

За неделю, с 3 по 10 февраля, в Калужской области камеры зафиксировали 18 208 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 14 929.

1326 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

708 человек не пристегнулись ремнем.

426 водителей выехали на встречную полосу.

411 – припарковались в запрещенном месте.

408 калужан не пропустили пешеходов.

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