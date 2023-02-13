МЧС предупредило о гололедице в Калужской области
В понедельник, 13 февраля, в Калужской области ожидается гололедица. Об этом предупредили в региональном Главном управлении МЧС.
Снег возможен в течение всего дня.
В Калуге и области порывы ветра местами будут достигать 17 м/с.
Калужских автомобилистов просят снизить скорость и быть особенно осторожными при проезде рядом с детскими учебными заведениями.
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