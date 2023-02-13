С улиц Калуги за сутки вывезли 1200 кубометров снега
За последние сутки в Калуге вывезли 1200 кубометров снега, сообщили утром в понедельник, 13 февраля, в городской управе.
Работы ведутся круглосуточно.
В городе задействовано больше 100 единиц техники и примерно столько же рабочих.
За сутки высыпано 236 тонн песко-соляной смеси и 24 тонны реагентов.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!