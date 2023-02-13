С улиц Калуги за сутки вывезли 1200 кубометров снега

За последние сутки в Калуге вывезли 1200 кубометров снега, сообщили утром в понедельник, 13 февраля, в городской управе.

Работы ведутся круглосуточно.

В городе задействовано больше 100 единиц техники и примерно столько же рабочих.

За сутки высыпано 236 тонн песко-соляной смеси и 24 тонны реагентов.

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