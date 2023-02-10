В Калуге начались массовые проверки общественного транспорта

В Калуге управление ГИБДД объявило о профилактических проверках водителей общественного транспорта. Они начались 9 февраля и пройдут также 10, 13 и 16 февраля.

Это связывают с резким ростом количества ДТП с участием автобусов и троллейбусов. За 2022 год таких аварий стало на 30% больше, чем в 2021-м. Пострадали 37 человек.

В 60% случаев виновниками аварий были водители общественного транспорта.

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