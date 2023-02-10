В Калужской области отремонтируют дорогу к знаменитому храму

В нынешнем году в Калужской области отремонтируют часть дороги к деревням Богдановы Колодези и Алешинка Сухиничского района. Об этом в пятницу, 10 февраля, рассказали в региональном министерстве транспорта.

- Село Богдановы Колодези славится своей богатой историей и пользуется популярностью туристов, - отметили в министерстве. - В конце 18 века здесь была усадьба Ивана Яковлевича Богданова. В период своего проживания там, он построил необычный по составу храмовый комплекс из двух кирпичных сооружений, в последствии названный храмом Иоанна Златоуста. Уцелевшая часть постройки представляет большую историко-архитектурную ценность, как пример усадебного церковного сооружения в формах позднего барокко.

Также в нынешнем году в Богдановых Колодезях установят стелу «Рубеж воинской доблести».

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