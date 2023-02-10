В Калуге Синие мосты перекроют на четыре ночи из-за демонтажа контактной троллейбусной сети

В Калуге проезд по путепроводу Синие мосты будет закрыт на четыре ночи, сообщили 10 февраля в городской управе.

Проехать нельзя будет от улицы Путейской до 2-го Городского проезда из-за демонтажа контактной троллейбусной сети в следующее время:

11 февраля с 00:00 до 5:00,

12 февраля с 00:00 до 5:00,

18 февраля с 00:00 до 5:00,

19 февраля с 00:00 до 5:00.

Напомним, из-за реконструкции путепровода Синие мосты троллейбусы маршрута №8 не ходят с 1 декабря прошлого года.

Схема перекрытия.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.