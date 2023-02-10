В Калуге Синие мосты перекроют на четыре ночи из-за демонтажа контактной троллейбусной сети
В Калуге проезд по путепроводу Синие мосты будет закрыт на четыре ночи, сообщили 10 февраля в городской управе.
Проехать нельзя будет от улицы Путейской до 2-го Городского проезда из-за демонтажа контактной троллейбусной сети в следующее время:
- 11 февраля с 00:00 до 5:00,
- 12 февраля с 00:00 до 5:00,
- 18 февраля с 00:00 до 5:00,
- 19 февраля с 00:00 до 5:00.
Напомним, из-за реконструкции путепровода Синие мосты троллейбусы маршрута №8 не ходят с 1 декабря прошлого года.
Схема перекрытия.
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