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Ямочный ремонт пройдет на 12 улицах Калуги

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.02.2023 15:04 2 757
Ямочный ремонт пройдет на 12 улицах Калуги

В ближайшее время в Калуге планируется провести ямочный ремонт на 12 улицах. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

  • пл. Московская в районе примыкания к ул. Глаголева,
  • ул. Труда (от Телевизионной до Плеханова),
  • ул. Первомайская,
  • ул. Киевка,
  • Киевский проезд,
  • ул. 40 лет Октября на участке примыкания к бывшему ж/д переезду,
  • участок от Грабцевского шоссе до ул. Прончищева,
  • перекресток пер. Малинники и ул. Тарутинской,
  • ул. Тарутинская в районе подъезда к Р-132,
  • пер. Ольговский,
  • проезд вдоль сквера имени Кубяка,
  • проезд от ул. Гурьянова до школы №49.

За последние дни работы проведены на других 11 улицах.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.02.2023 15:04 2 757
Тэги: авто дорога
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