Ямочный ремонт пройдет на 12 улицах Калуги
В ближайшее время в Калуге планируется провести ямочный ремонт на 12 улицах. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.
- пл. Московская в районе примыкания к ул. Глаголева,
- ул. Труда (от Телевизионной до Плеханова),
- ул. Первомайская,
- ул. Киевка,
- Киевский проезд,
- ул. 40 лет Октября на участке примыкания к бывшему ж/д переезду,
- участок от Грабцевского шоссе до ул. Прончищева,
- перекресток пер. Малинники и ул. Тарутинской,
- ул. Тарутинская в районе подъезда к Р-132,
- пер. Ольговский,
- проезд вдоль сквера имени Кубяка,
- проезд от ул. Гурьянова до школы №49.
За последние дни работы проведены на других 11 улицах.
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