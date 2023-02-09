Ямочный ремонт пройдет на 12 улицах Калуги

В ближайшее время в Калуге планируется провести ямочный ремонт на 12 улицах. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

пл. Московская в районе примыкания к ул. Глаголева,

ул. Труда (от Телевизионной до Плеханова),

ул. Первомайская,

ул. Киевка,

Киевский проезд,

ул. 40 лет Октября на участке примыкания к бывшему ж/д переезду,

участок от Грабцевского шоссе до ул. Прончищева,

перекресток пер. Малинники и ул. Тарутинской,

ул. Тарутинская в районе подъезда к Р-132,

пер. Ольговский,

проезд вдоль сквера имени Кубяка,

проезд от ул. Гурьянова до школы №49.

За последние дни работы проведены на других 11 улицах.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.