В Калуге возникли проблемы с уборкой снега на Северном обходе

В Калуге прокуратура выявила нарушения при очистке от снега Северного обхода на участке от Анненок до Жерело. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.

На опубликованных прокуратурой фото указано, что они сделаны 1 февраля. Для проезда в тот день оставалась только одна полоса.

После вмешательства прокуратуры дорожное полотно обработали.

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