В Калуге на новые маршруты общественного транспорта закупят троллейбусы с автономным ходом

В Калуге для организации новых маршрутов общественного транспорта планируется закупить троллейбусы с автономным ходом. В четверг, 9 февраля, о подписании соглашения с производителем транспорта сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- В сентябре мы должны открыть новый кампус «Бауманки», - пояснил глава региона. - Рядом будут строиться жилые комплексы. И, конечно, для этого нужны новые маршруты общественного транспорта. Напомню, на ПМЭФ-2022 посмотрели инновационный троллейбус с увеличенным автономным ходом. Именно такие планируем использовать для обновления общественного транспорта в Калуге и создания новых маршрутов. Задействуем для этого возможности инфраструктурного меню.

Губернатор уточнил, что финансирование будет идти по национальному проекту модернизации общественного транспорта.

По данным производителя, троллейбус способен проходить до 80 километров без энергопотребления из контактной сети с помощью батареи. Салон рассчитан на 37 сидячих мест, оборудован usb-розетками для зарядки гаджетов.

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