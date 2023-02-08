В Калуге Театральную площадь перекроют из-за празднования Масленицы 26 февраля

В воскресенье, 26 февраля, в Калуге будет закрыт проезд по Театральной площади между улицами Кирова и Суворова. В этот день у театра будут праздновать Масленицу.

Дорогу закроют для автомобилистов с 7:00 до 16:00. Соответствующее постановление городской управы 8 февраля подписал городской голова Дмитрий Денисов.

Ранее чиновники заявляли, что Масленицу в нынешнем году калужане будут праздновать без потешного столба.

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